  2. فلسطينيات
  3. أخبار

41 إصابة بالمواجهات مع الاحتلال في غزة

تاريخ النشر: 12/01/2018 - 19:30

41 إصابة بالمواجهات مع الاحتلال في غزة
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أعلن الناطق بلسان وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، أن 41 فلسطينيًا أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، بعد تشييع جثمان الشهيد أمير أبو مساعد (16 عامًا).

وقال القدرة في بيان إن "مجمل الإصابات في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال بلغ 41 إصابة"، وتابع "معظم الإصابات كانت بالأعيرة النارية الحية المباشرة وواحدة بعيار مطاطي في الرأس وواحدة بقنبلة غاز في الكتف".

وبين أن "17 مواطنا أصيبوا في مواجهات (قرب نقطة نحال عوز العسكرية الاسرائيلية) شرق مدينة غزة، و15 بمواجهات شرق جباليا و3 في بيت حانون (شمال) و6 شرق خان يونس في جنوب القطاع".

وأكد القدرة أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 60 حالة ميدانية بالاختناق أو الإغماء جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

على غرار قطاع غزة، اندلعت مواجهات في مختلف مناطق ونقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد مسيرات جماهيرية غاضبة وتشييع الشهيد علي قينو (16 عامًا) في مدينة نابلس.

وقالت مصادر طبية إن عشرات الشبان أصيبوا خلال المواجهات، لكن دون إحصاء رسمي حتى الآن.

ويوم أمس الخميس، أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى أمير أبو مساعد خلال احتجاجات شرق مخيم البريج قرب الشريط الحدودي وسط قطاع غزة المحاصر، وكذلك أعدمت الفتى علي قينو خلال مواجهات في عراق بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت المظاهرات والمسيرات في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجًا على الاحتلال وعلى إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غزة
#الضفة الغربية
#احتلال
#مواجهات
#تشييع
#جمعة الغضب
#إعلان ترامب

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الخارجية الأميركية تدين البناء الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة
الخارجية الأميركية تدين البناء الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة

2018-01-12

تشييع شهيدين في الضفة وغزة والاحتجاجات متواصلة
تشييع شهيدين في الضفة وغزة والاحتجاجات متواصلة

2018-01-12

"أونروا"... ديمومة المؤقت مهدّدة بالتوقف
"أونروا"... ديمومة المؤقت مهدّدة بالتوقف

2018-01-12

الأكثر قراءة

تقديرات: بالحرب المقبلة سيسقط في إسرائيل 3 – 4 آلاف صاروخ يوميا

تقديرات: بالحرب المقبلة سيسقط في إسرائيل 3 – 4 آلاف صاروخ يوميا

2018-01-12
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض في الحرارة وارتفاع في الرطوبة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض في الحرارة وارتفاع في الرطوبة

2018-01-12
الاحتلال يحاكم نفسه: قاتل الشهيد محمود بدران لن يحاكم

الاحتلال يحاكم نفسه: قاتل الشهيد محمود بدران لن يحاكم

2018-01-12
مجلس الطلاب القطري يعلن إضرابًا جزئيًا الأحد بالثانويات

مجلس الطلاب القطري يعلن إضرابًا جزئيًا الأحد بالثانويات

2018-01-12
5 ‫أسئلة عن التطعيم للإنفلونزا‬... والطبيب المختص يجيب

5 ‫أسئلة عن التطعيم للإنفلونزا‬... والطبيب المختص يجيب

2018-01-12