الاتحاد الأوروبي يذكر الاحتلال بحقوق الأطفال وقلق على التميمي والجنيدي

أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، عن "قلقه" إزاء مصير القاصرين الفلسطينيين المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهما عهد التميمي وفوزي محمد الجنيدي، كما ذكر بأهمية احترام حقوق الأطفال وحمايتهم.

وجاء في بيان أن بعثتي الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله أعربتا عن "القلق الشديد إزاء ملابسات اعتقال الفلسطينيين القاصرين عهد التميمي وفوزي محمد الجنيدي".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية وجهت في الأول من كانون الثاني/يناير 12 تهمة إلى عهد التميمي (16 عاما) بداعي أنها "اعتدت على عناصر من قوات الأمن" في قريتها في الضفة الغربية المحتلة.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد قوات الاحتلال. وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن لسنوات عدة.

كما وجهت تهم مماثلة إلى والدة عهد وابنة عمها اللتين شاركتا في الحادث الذي وقع في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمر وتم تصويره عبر هاتف محمول.

يشار إلى أن الفتى الجنيدي (16 عاما) كان قد تعرض للتعذيب والضرب لدى اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وأفرج عنه نهاية الشهر الماضي، وتبين أنه يعاني من كسر في كتفه الأيمن جراء الضرب الشديد الذي تعرض له.

كماأعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد إزاء مقتل قاصر فلسطيني آخر برصاص الجنود الاسرائيليين" يدعى مصعب فراس التميمي (17 سنة)، والذي تربطه صلة قرابة بعهد.

وكان قد استشهد الفتى مصعب في الثالث من كانون الثاني/يناير خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب دير نظام في شمال رام الله.

وتابع البيان أن "بعثتي الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تذكران بأهمية احترام حقوق الأطفال وحمايتهم وخصوصا خلال اعتقالهم وسجنهم وعبر الإجراءات القانونية" المطبقة بحقهم.

ودعا البيان أخيرا سلطات الاحتلال إلى الرد بشكل "متوازن" على المتظاهرين، وفتح تحقيقات في حال حصول وفيات خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بقاصرين.