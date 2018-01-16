حماس: اختبار قرارات المركزي بتنفيذها

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاءن إن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني من قرارات هو الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن في مقدمة الآليات ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011، والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ خلال دورته الـ (28) التي عقدت على مدار اليومين السابقين، في مدينة رام الله، قرارات تركزت على العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

وقرر المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أمس الاثنين، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في "أوسلو"، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.



