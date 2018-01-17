تمديد اعتقال عهد التميمي حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدها

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في سجن "عوفر"، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال الفتاة عهد التميمي (16 عاما) حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدها.

ويوجه الاحتلال الإسرائيلي للتميمي تهمة الاعتداء على ضابط وجندي في جيش الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح، حاولت خلالها طرح جنود الاحتلال من ساحة منزل عائلتها.

وتنسب لائحة الاتهام التي قدمت ضد التميمي تهم "مهاجمة جندي في ظروف خطيرة، وتهديد جندي، وعرقلة قيامه بواجبه، والتحريض وإلقاء أغراض باتجاه شخص أو ممتلكات"، كما ينسب لها تهمة رشق قوات الاحتلال بالحجارة عدة مرات.

وكانت قد مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، مساء الإثنين الماضي، اعتقال عهد التميمي مدة 48 ساعة، بادعاء "استكمال التحقيق معها"، للمرة الرابعة منذ اعتقالها.

وجاء تمديد محكمة عوفر العسكرية، غرب رام الله، وسط الضفة، حتى 17 كانون الثاني/ يناير الجاري ولمدة 48 ساعة بزعم "استكمال الإجراءات بحقها"، حسب طلب النيابة العسكرية. وكان قد حضر جلسة المحكمة عدد من القناصل والدبلوماسيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى جانب عائلتها.