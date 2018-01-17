عريقات للرباعية الدولية: لا شريك إسرائيلي للسلام

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريري الفلسطينية، صائب عريقات، خلال لقائه ممثلي الرباعية الدولية للسلام ودول أخرى بشكل منفصل برام الله، إنه "لا يوجد شريك في إسرائيل لعملية السلام".

والتقى عريقات، اليوم الأربعاء، ممثلي الرباعية الدولية، الروسي سيرجي فرشنيين، وممثل الاتحاد الأوروبي فرناندو جنتليني، والسويدي بير أورنوس، إضافة للمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي أورلين ليشفالير، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال عريقات إنه "لا يوجد شريك في إسرائيل لعملية السلام لأن الحكومة الإسرائيلية اختارت طريق المستوطنات وفرض الوقائع الاحتلالية على الأرض والحصار والإغلاق وهدم البيوت والتطهير العرقي والاغتيالات والإعدامات الميدانية والاعتقالات ضد الفلسطينيين".

وجدد التأكيد على أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب "لم تعد شريكا أو وسيطا أو راعيا لعملية السلام بعد انحيازها الأعمى لممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية"، عبر قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعا المسؤول الفلسطيني روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأعضاء باللجنة "الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط"، إلى إلزام الولايات المتحدة (العضو الرابع باللجنة) بمبادئ وأسس الرباعية المستندة إلى القانون الدولي، لضمان تحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.