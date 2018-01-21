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مئات المستوطنين يقتحمون بلدة عورتا قضاء نابلس

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 08:52

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة عورتا قضاء نابلس
مجموعات المستوطنين تقتحم بلدة عورتا (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم الأحد، مقامات تاريخية في قرية عورتا، جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان أن عددا من الحافلات أقلّت المستوطنين تحت حراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الشهود أن المستوطنين يستهدفون خلال اقتحاماتهم للقرية مقامات "العزيز" و"السبعين شيخ"، ومقامات تاريخية وإسلامية أخرى، ويؤدون فيها طقوسًا تلمودية، وسط أجواء من الصخب والإزعاج لأهالي القرية.

هذا اقتحمت مجموعات المستوطنين البلدة وسط تكسير لمركبات الأهالي وإلقاء حجارة على المنازل، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

وتضم قرية عورتا عددا من المقامات والأماكن التاريخية والأثرية الإسلامية والكنعانية، ويسعى المستوطنون لإضفاء الطابع اليهودي عليها للاستيلاء عليها وتحويلها لمزارات دينية لهم، بحسب أهالي البلدة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قرية عورتا
#مقامات تاريخية
#نابلس
#المستوطنين

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