طولكرم: الأمن الفلسطيني يفكك عبوة ناسفة بطريق يسلكه الاحتلال

فككت أجهزة الأمن الفلسطينية وخبراء المتفجرات، عبوة ناسفة شديدة الانفجار وضعت على طريق يسلكه جيش الاحتلال في محافظة طولكرم.

وعثرت الشرطة الفلسطينية، مساء الجمعة، على عدد من العبوات الناسفة وجدت مزروعة بجانب الطريق الواصلة ما بين بلدتي علار وعتيل، شمال طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له، إن الشرطة عثرت على عدد من الأجسام المشبوهة أثناء عمل إحدى الدوريات في منطقة ما بين علار وعتيل شمال طولكرم<

وأضاف أن إدارة هندسة المتفجرات تساندها قوات من الأجهزة الأمنية تحركت للمكان، وعند وصولها أجرت الفحص الهندسي ليتبين أنها عبوات شديدة الانفجار وتشكل خطورة على حياة المواطنين.

وأكد ارزيقات أن إحدى دوريات الشرطة كشفت وجود هذه الأجسام التي كانت مدفونة بجانب الطريق، مشيرا إلى أن إدارة الهندسة ستتعامل معها تحت السيطرة.

يشار إلى أن الطريق تسلكه قوات الاحتلال أثناء قيامها بالدوريات ومداهمات القرى المجاورة، ويرجح شهود عيان ان تكون العبوات زرعت لاستهداف جيش الاحتلال.