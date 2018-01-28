توقف مستشفيات بغزة عن العمل بسبب نفاد الوقود

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر، اليوم الأحد، من توقف بعض المستشفيات في القطاع خلال ساعات بسبب أزمة نفاد الوقود.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة في تصريح لوسائل الإعلام، بأن "ساعات تفصلنا عن توقف الخدمة بشكل كامل في مستشفيي بيت حانون والدرة للأطفال بسبب قرب نفاد آخر قطرة من الوقود".

وكان القدرة أعلن في 23 كانون الثاني/يناير الجاري عن تخصيص وزير الصحة جواد عواد مليون شيكل لتزويد المرافق الصحية في قطاع غزة بالوقود، مشيرًا إلى أنها تغطي عشرة أيام فقط.

وقالت الصحة إنها تتعرض لأزمة وقود خانقة سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات تقشفية للاستفادة المثلى من كمية الوقود المتوفرة لديها، وشغّلت المولدات الكهربائية الأقل حجمًا في مرافقها الصحية لإطالة أمد الخدمات الصحية.

وبينت أن مرافقها تحتاج 450 ألف لتر من السولار شهريا، وفقا لانقطاع التيار الكهربائي (من 8 إلى 12 ساعة) يوميا، ويصل احتياجها الى 950 ألف لتر شهريا إذا زادت ساعات الانقطاع عن 20 ساعة يوميا.

وذكرت أن تكلفة الوقود لكل ساعة انقطاع تيار كهربائي نحو 2000 دولار.