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وفاة عامل من الضفة متأثرا بإصابته في ورشة عمل بالطيبة

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 15:52

وفاة عامل من الضفة متأثرا بإصابته في ورشة عمل بالطيبة
المرحوم معين نصر سليم
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى رفيديا بنابلس عن وفاة معين نصر سليم (60 عاما) من قرية برقة قضاء جنين، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب فيها في حادث عمل بالطيبة، قبل أسبوعين.

وعلمنا أن المرحوم كان يعمل في مجال البناء في أحد البيوت غربي الطيبة، وخلال عمله سقط من علو ما أدى لإصابته بجروح بالغة.

ونقل المرحوم في حينه إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة بيتح تكفا وهو يعاني من إصابة بالغة، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس، ليعلن الطاقم الطبي وفاته بعد صراع دام لأسبوعين مع الإصابة الحرجة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطيبة
#برقة
#الضفة
#حوادث العمل

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