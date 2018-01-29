الاحتلال يؤجل محاكمة عهد التميمي

أجّلت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الإثنين، محاكمة الفتاة عهد التميمي (16 عاما)، حتى السادس من شباط/ فبراير القادم، بدلا من الـ30 من الشهر الجاري، بطلب من محاميتها.

وقال باسم التميمي والد عهد، إن العائلة تقدمت اليوم بطلب لمحكمة عوفر العسكرية غربي رام الله عبر محامية الدفاع، بتأجيل عقد محاكمة عهد لتاريخ 6 شباط/ فبراير القادم، لإعطاء محامي الدفاع "مزيدا من الوقت لدراسة الملف".

وكانت المحكمة العسكرية "عوفر" المقامة على أراضي بلدة بيتونيا وأراضي قرية رافات ا الفلسطينيتين غرب مدينة رام الله، قد قررت عقد جلسة لمحاكمة التميمي بتاريخ 30 كانون الثاني/ ينايرالجاري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الطفلة التميمي ووالدتها في 19 كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.