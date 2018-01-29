الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا ويزعم ضبط أسلحة بالخليل وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، عشرات المواطنين في عدة مناطق من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين وزعمها العثور على سلاح في الخليل ومصادرة معدات ورش ومخارط.

وأتت حملة الاعتقالات بزعم القيام بأعمال ضد الاحتلال والمستوطنين، حيث تخللها مداهمات ومصادرة لورشتين حدادة قضاء الخليل، فيما تم ضبط أسلحة ووسائل قتالية، بحسب مزاعم الجيش.

وأعلن الاحتلال اعتقال 18 فلسطينيا بالضفة ويزعم العثور على سلاح في جنين وست زجاجات حارقة قرب مستوطنة "ايتمار" المقامة على أراضي جنوب نابلس.

وزعم الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

في قطاع غزة ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين بعد اجتيازهم الحدود جنوب قطاع غزة.

وفي الضفة المحتلة، أعلن جيش الاحتلال أن قواته احبطت عملية تسلل قام بها فلسطيني إلى مستوطنة "ايتمار" قرب نابلس شمال الضفة الغربية ليل الأحد.

وزعم الجيش أن الفلسطيني يرتدي زيا عسكريا ألقي القبض عليه وكان يعتزم الدخول الى المستوطنة. وأضاف الاحتلال أن هناك مشتبه آخر يجري البحث عنه.

وتبين في وقت لاحق أن الفلسطينيين لم يرتديا زي جنود الاحتلال والحديث يدور عن صيادين والجيش ما يزال يفحص الحادثة.

هذا وشنت قوات الاحتلال حملات تمشيط في المنطقة واقتحمت بيت فوريك بعدد كبير من الآليات العسكرية، ودارت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان في عدة أحياء، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز.

وأسفرت المواجهات عن إصابة ثلاثة شبان، أحدهم بالرصاص الحي بالقدم، والآخر بشظية بالكتف، والثالث بقنبلة صوت بالرأس، وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع الإصابات، ونقلتها إلى مركز بلسم الطبي للعلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من مدينة الخليل، وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل، اعتقلت الشاب أيمن روحي الفاخوري (26 عاما)، دون معرفة الأسباب ونقلته لجهة غير معلومة.

وفجر اليوم الإثنين اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال فجراً ورشات ومنازل في بلدة بني نعيم شرق الخليل وتسليم استدعاءات واقتحام دير أبو مشعل غرب رام الله.

من جهة أخرى، زعم جيش الاحتلال العثور على سلاح من نوع " ماغ " في منازل أحد الفلسطينيين في مدينة الخليل، في حادثة هي الثالثة خلال أسبوع واحد فقط للعثور على أسلحة في الخليل.

وحسب بيان للجيش، "قامت قوات من جيش الاحتلال بالتعاون مع الشاباك بمداهمة أحد منازل الفلسطينيين بالخليل بعد وصول معلومات استخباراتية مسبقة من وجود سلاح داخل المنزل من نوع " رشاش ماغ " الذي تستخدمه قوات المدرعات في جيش الاحتلال".

واعتقلت قوات الاحتلال شابين لدى اقتحامها قرية قبيا ومخيم الأمعري في مدينة رام الله.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قبيا واعتقلت الناشط في حماس عبد الفتاح كمال أجرب (31 عاما) بعد اقتحام منزل أسرته وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

واعتقل أجرب عدة سنوات في سجون الاحتلال، كما اعتقل مرات عدة في سجون السلطة برام الله.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي مشهور، بعد اقتحام دوريات الاحتلال مخيم الأمعري.