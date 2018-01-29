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الاحتلال يقتحم علار بعد إبطال أمن السلطة عبوات ناسفة

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 12:51

الاحتلال يقتحم علار بعد إبطال أمن السلطة عبوات ناسفة
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، بلدة علار شمال مدينة طولكرم من الطريق الذي اكتشف فيه حقل ألغام وأبطلته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وشنت أجهزة الأمن الفلسطينية الليلة الماضية حملة مداهمات واسعة في بلدتي علار وصيدا شمال مدينة طولكرم، في إطار ملاحقة زارعي العبوات الناسفة التي تم اكتشافها قبل يومين.

وداهمت الأجهزة الأمنية منازل عدد من الأسرى المحررين والمواطنين في البلدة واعتقلت الأسير المحرر أسعد شديد وفتشت منزله.

كما اعتقلت الشابين سراء رداد وفادي رداد في بلدة علار المجاورة، في حين شملت المداهمات منازل أخرى.

يذكر أن الأجهزة الأمنية فجرت يوم السبت الماضي، سلسلة عبوات وصفتها بأنها شديدة الانفجار وضعت بين بلدتي علار وعتيل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#علار
#عتيل
#أمن السلطة
#الاحتلال
#عبوات ناسفة

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