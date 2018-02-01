اعتقال 4 فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من قطاع غزة المحاصر، بعد اجتيازهم السياج الحدودي من الجهة الجنوبية ودخولهم الأراضي الإسرائيلية.

وزعمت قوات الأمن الإسرائيلية أنها وجدت مع أحد منهم سكاكين وقنبلة، وأنه تم اعتقال الأربعة قور اجتيازهم السياج الحدودي، وتم تحويلهم للتحقيق للاشتباه بنيتهم تنفيذ عملية.

وفي سياق منفصل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال ستسمح بإدخال مولدات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، بزعم التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية فيه، لكن وفق شروط أمنية وغيرها.

ولا يعرف التأثير الحقيقي للقرار على تحسين إمدادات الكهرباء للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتردية ونقص السيولة التي يعيشها القطاع.

وتصل الكهرباء نحو 5 ساعات يوميا لمنازل المواطنين في غزة بفعل نقص إمدادات الكهرباء، لكن عديد التجار يستثمرون عبر شراء مولدات كهرباء وتوزيع التيار للمواطنين مقابل عائد مادي.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال قللت في السنوات الأخيرة من إدخال المولدات الكهربائية في غزة ونتيجة لذلك زاد النقص في الكهرباء بغزة، ونقص في قطع الغيار.

ووفقا لبيانات منظمة "غيشا" لحقوق الإنسان فإنه خلال عام 2017 تم إدخال 9 مولدات فقط من "إسرائيل" إلى قطاع غزة.

يأتي هذا القرار، في الوقت الذي حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تفجر الأوضاع في القطاع وانهيار البنية التحتية، فيما قدمت سلطات الاحتلال خطة للدول المانحة للفلسطينيين تزعم من خلالها تقديم مشاريع بتمويل دولي لإعادة إعمار غزة والبنى التحتية التي دمرت بفعل الحروب التي شنها جيش الاحتلال ضد القطاع المحاصر.