الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا ويواصل البحث عن المطارد جرار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 24 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي صعدت قوات الاحتلال من الإجراءات العسكرية والأمنية في محافظة جنين بحثا عن المطارد أحمد جرار الضالع في عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل مستوطن.

واعتدى مستوطنون، ليل الأربعاء، بالضرب المبرح على الشاب عبد الرحمن شحادة من قرية عوريف جنوب نابلس، وذلك أثناء عودته إلى البلدة عبر الطريق الواصل إلى بلدة عصيرة القبلية.

واعتقلت قوات الاحتلال فجرا 8 مواطنين بمحافظة نابلس، حيث اقتحم الجنود بلدة تل جنوب غرب نابلس، وشنوا حملة مداهمات واعتقالات واسعة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير استيا شمال غرب مدينة سلفيت، وشنت حملة مداهمات واسعة بحجة إصابة مستوطنة بالحجارة على مدخل البلدة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء، وانتشرت في أكثر من منطقة، وداهمت أكثر من 20 منزلا، واستجوبت سكانها وحققت معهم ميدانيا.

وفي محافظة جنين شمال الضفة الغربية، تصاعدت الحملة العسكرية الواسعة لقوات الاحتلال في جنين ومحيطها خلال ساعات الفجر وأدت لاعتقال تسعة مواطنين في عمليات خاصة ومداهمات للمنازل.

وقال مواطنون إنه تأكد أن الشاب الذي اختطف في عملية خاصة لجيش الاحتلال على مركبة في نابلس الليلة الماضية هو الأسير المحرر عبد السلام نجل الشيخ الأسير جمال أبو الهيجاء، ومعه وصفي عزام قبها من جنين ورمزي البزرة من مدينة نابلس.

وحسب شهود عيان، فإن الوحدة الخاصة الإسرائيلية اصطدمت عمدا بالمركبة واعتقلت من فيها في عملية مطاردة شاركت بها طائرة مروحية للاحتلال.

وأضافوا أن جيش الاحتلال داهم فجر اليوم منزل الشيخ جمال أبو الهيجاء بمخيم جنين واعتقل نجله الثاني عماد وهو أيضا أسير محرر وخربت المنزل بعملية تفتيش دقيقة.

كما داهمت منزل الوزير الأسير وصفي قبها واعتقلت نجله أسامة، وكذلك الأسير المحرر معتصم ستيتي بمخيم جنين ونكلت بعائلاتهم وخربت منازلهم.

وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات بقباطية أسفرت عن اعتقال أربعة شبان، كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على عدد من المواطنين قرب مصنع التنك في حي الألمانية شرق جنين.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس شابين لدى اقتحامها لمخيمي قلنديا والجلزون بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية داهمت مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت الشاب أحمد عامر دبور بعد اقتحام منزله وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة خارج المخيم.

كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة مخيم قلنديا شمال مدينة القدس واعتقلت الشاب إبراهيم عدوي بعد اقتحام منزله وتخريب والعبث بمحتوياته.

وخلال الاقتحام أقد الجنود على تفتيش منزل شقيقه وتخريب الأثاث بعد حملة تفتيش دقيقه في جميع المنزل.