انفلات المستوطنين يوقع إصابات في منطقة نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بجروح ورضوض نتيجة استهداف المستوطنين المركبات الفلسطينية في منطقة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس، إن مستوطنين استهدفوا مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب حاجز حوارة، الأمر الذي أدى إلى إصابة بعضهم بجروح طفيفة ورضوض عولجت ميدانيا.

وأضاف أن مستوطنين من مستوطنة "هار براخا" استهدفوا منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس بالإطارات المشتعلة.

واشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مفترق حوارة قلقيلية، ومفترق زعترة باتجاه سلفيت.

ويأتي ذلك في أعقاب عملية طعن قتل فيها أحد المستوطنين، وادعاءات أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن منفذ العملية هو عبد الحكيم عادل عاصي (19 عاما) ويحمل بطاقة شخصية زرقاء بسبب كون والدته من مدينة يافا، في حين أن والده يقيم في مدينة نابلس.