لجنة رفع الحصار: نسبة الفقر بغزة بلغت 80%

قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، اليوم الجمعة، إن نصف سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية، بعد أن وصلت نسبة الفقر إلى 80%، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.

وأضافت اللجنة الشعبية في بيانها أن "80% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة البطالة تجاوزت 50%، بسبب الحصار الإسرائيلي". ودعت اللجنة المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه غزة.

وحذرت من أن الوضع الإنساني في القطاع "خطير" ويحتاج إلى جهود دولية فورية لإنهائه. وأشارت إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على غزة "تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وتؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة لقرابة مليوني فلسطيني".

وفي خطوة أخرى قد تفاقم من الأزمة الإنسانية والصحية والغذائية في قطاع غزة، أكد المتحدث الإعلامي باسم إدارة معبر رفح، معتز الدلول، اليوم الجمعة، إن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري من كلال الاتجاهين "لدواع أمنية"، وأنها أبلغت إدارة المعبر بذلك اليوم.

وقال الدلول إنه "تم إبلاغنا منذ حوالي ساعة بإغلاق المعبر من الجانب المصري أمام حركة المسافرين، في كلا الاتجاهين، بسبب الأوضاع الأمنية في منطقة شمال سيناء".

ويأتي إغلاق المعبر بعد يومين من فتحه بشكل استثنائي في كلا الاتجاهين، للحالات الإنسانية.