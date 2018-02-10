كتائب القسام تعلن رفع درجة الاستنفار

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، رفع درجة الاستنفار في صفوفها، وقالت إن سببه هو حماية الشعب الفلسطيني من الاهتداءات الإسرائيلية.

وقالت في بيان مقتضب، إن هذا القرار بغرض "حماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة"، في إشارة للتوتر الأمني على الحدود الإسرائيلية السورية وقصف إسرائيل لكثير من المواقع في العمق السوري.

وشهدت الحدود الإسرائيلية السورية، صباح اليوم السبت، تصعيدًا عسكريًا استثنائيًا، تخلله قيام مقاتلات إسرائيلية بغارات على أهداف إيرانية وسورية، وتصدي مضادات النظام السوري لها قبل أن تتحطم إحداها من طراز F-16 وإصابة طياريها الاثنين.

وتناولت تحليلات إسرائيلية سلسلة الوقائع التي حصلت تباعا، فجر وصباح اليوم السبت، لتخلص إلى توجيه إصبع الاتهام إلى إيران بداعي أنها المبادرة، للمرة الأولى، الأمر الذي من شأنه أن يخلق وضعا جديدا على الحدود الشمالية، يرتكز أساسا على المواجهة مع إيران، وبالتالي فمن السهل أن تتصاعد حدة التوتر بما ينذر بانزلاق المنطقة إلى الحرب، خاصة وأن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية اعتبر على أنه "شرخ في التفوق العسكري الإسرائيلي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلات تابعة له شنت غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية، بالإضافة إلى أهداف إيرانية في سورية.

واعترف الجيش بتحطم مقاتلة وإصابة طيارين، قبل إسقاط طائرة إيرانية دون طيار، فيما أفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، أن الدفاعات الجوية تصدت لمقاتلات إسرائيلية وسط البلاد، وأصابت أكثر من واحدة..