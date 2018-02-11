لإجراء مباحاثات تتعلّق بالمفاوضات: عباس بموسكو للقاء بوتين

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى روسيا، في زيارة رسمية، تستمر عدة أيام، حيث سيلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين، لبحث تداعيات قرار ترامب الأخير بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وبحث تشكيل لجنة دولية لرعاية عملية المفاوضات.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع، في وقت سابق لـ"الأناضول" إن محمود عباس، يسعى للحصول على دعم من بوتين من أجل تشكيل "لجنة دولية لرعاية عملية المفاوضات"، بديلا عن الرعاية الأميركية لعملية السلام.

وقال المسؤول إن الجانب الفلسطيني يرغب في تشكيل لجنة دولية تضم روسيا، والصين، واثنين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ودول عربية منها السعودية ومصر، وبمشاركة الولايات المتحدة، من أجل رعاية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتأتي هذه الخطوات بعد رفض الفلسطينيين، استمرار الوساطة الأميركية في المفاوضات مع إسرائيل، والتي استمرت لأكثر من عشرين عاما، وذلك على خلفية قرار الرئيس ترامب الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان عباس قد أكد في رام الله، يوم أمس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي، تمسك الفلسطينيين بالمفاوضات من أجل الوصول إلى "حل الدولتين"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك "لجنة متعددة الأطراف تنبثق عن مؤتمر دولي وتكون مسؤولة عن رعاية هذه المفاوضات".

وقال إن أي عملية مفاوضات مع إسرائيل، يجب أن تهدف إلى "تحقيق حل الدولتين، وتفضي إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".