الإرهاب اليهودي: جريمة عنصرية جديدة قرب نابلس لـ"تدفيع الثمن"

ارتكب المستوطنون من جماعة "تدفيع الثمن" الإرهابية، جريمة عنصرية جديدة في بلدة عورتا وجيت الواقعتين قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، إذ قاموا، فجر اليوم الثلاثاء، بالاعتداء على سيارات المواطنين وإعطابها وخط عبارات عنصرية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة عورتا جنوبي نابلس، وأدوا طقوسا دينية في مقامات تاريخية، وخطوا شعارات معادية للعرب والمسلمين على جدران المنازل.

ولفت دغلس إلى أن مجموعة أخرى من المستوطنين دهمت بلدة "جيت" غربي نابلس، وشرعت في عملية إعطاب لإطارات ثلاث مركبات فلسطينية وخطوا عليها عبارات عنصرية.

وأوضح أن من بين الشعارات "الموت للعرب والمسلمين"، وكانت بتوقيع جماعات "تدفيع الثمن".

وازدادت الاعتداءات العنصرية في محافظة نابلس مؤخرًا، سواء من قبل جنود الاحتلال أو المستوطنين أو كلاهما، مع ازدياد النشاط الاستيطاني في المنطقة، حيث أنشئت مؤخرًا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي أهالي بلدة بيتي الفلسطينية جنوبي نابلس.

ولمنع الفلسطينيين من طرد المستوطنين واستعادة أرضهم بعد مودهات اندلعت في اليوم الأول، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مداخل البلدة بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية طيلة أيام، وأعاق حركة الأهالي ومنع خروجهم بجماعات للتصدي للمستوطنين الذين سلبوا أرضهم.

وقال رئيس بلدية بيتا، فؤاد معالي، إن الإغلاق أدى لحالة شلل كامل لسوق الخضار المركزي في البلدة، والذي يخدم مدينة نابلس والبلدات المحيطة. وقال إن المركبات الخاصة بنقل الخضار لم تتمكن من دخول البلدة بسبب الإغلاق.

وذكر معالي أن الجيش يدعي تعرض سيارة مستوطن لإلقاء الحجارة وزجاجة حارقة، مساء الأحد.

وأشار إلى أن قوة راجلة من الجيش اقتحمت البلدة ليل الأحد الإثنين، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع بين المنازل، ما أدى لحالات اختناق بين أهالي البلدة لا سيما الأطفال، عدا عن حالة الخوف والهلع بينهم.