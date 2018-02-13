الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 13 فلسطينيًا، في حين اندلعت مواجهات مع اقتحام القوات للبلدات الفلسطينية.

ففي طولكرم، اقتحمت القوات مخيم نور شمس واعتقلت أربعة مواطنين وتعرضت للرشق بالحجارة من قبل الشبان.

وقال مواطنون إن المعتقلين الأربعة هم: علاء أبو قصيدو، فارس خليفة، محفوظ أبو عيشة ونهاد أبو حرب، وفتشت قوات الاحتلال منازلهم ونكلت بهم.

وأشار المواطنون إلى أن الجنود جابوا شوارع مدينة طولكرم لساعات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء أربعة شبان لدى اقتحامها لمخيم قلنديا وبلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد بالدوريات العسكرية واعتقلت الشاب فادي حماد بعد مداهمة منزله، وجرى نقله إلى المنطقة الغريبة من البلدة ومنها إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت مخيم قلنديا شمال مدينة القدس واعتقلت الشاب جاسر عبد ربه، ومحمد مطير، والشاب أحمد عودة يعقوب، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب مقتنياتها.

وتشهد محافظات الضفة الغربية حملة اعتقالات متصاعدة خشية تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.