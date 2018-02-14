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الاحتلال يهدم منزلًا في بيت صفافا بحجة البناء دون ترخيص

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 11:37

الاحتلال يهدم منزلًا في بيت صفافا بحجة البناء دون ترخيص
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، منزلًا في بيت صفافا، بحجّة البناء دون ترخيص.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، غير مكترثة بمطالب الاتحاد الأوروبي التي طالبت سلطات الاحتلال قبل أيام، بوقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضٍ للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور، ووقف هدم مساكنهم.

يُذكر أن بيت صفافا تعاني أيضا، وبشكل كبير بسبب الاعتداءات المستمرة، التي تنفّذها عصابة "تدفيع الثمن" اليهودية المتطرفة، حيث نفذت جريمة جديدة بمنطقة بيت صفافا في القدس قبل أيام قليلة، تمثلت بإضرام النار في سيارة، وكتابة شعارات عنصرية على الجدران، من بينها "الموت للعرب"، وأخرى تشير إلى عصابة "تدفيع الثمن".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيت صفافا
#الاحتلال
#هدم المنازل
#القدس

الاحتلال يهدم منزلًا في بيت صفافا بحجة البناء دون ترخيص

الاحتلال يهدم منزلًا في بيت صفافا بحجة البناء دون ترخيص

الاحتلال يهدم منزلًا في بيت صفافا بحجة البناء دون ترخيص

الاحتلال يهدم منزلًا في بيت صفافا بحجة البناء دون ترخيص

الاحتلال يهدم منزلًا في بيت صفافا بحجة البناء دون ترخيص

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