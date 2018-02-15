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سلطات الاحتلال تنصب برج مراقبة أمام باب العامود

تاريخ النشر: 15/02/2018 - 13:40

سلطات الاحتلال تنصب برج مراقبة أمام باب العامود
(الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

نصبت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، برج مراقبة عند مدخل باب العامود بمدينة القدس.

وشرعت سلطات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء أمس، بإنزال الألواح الحديدية والمعدات في منطقة باب العامود وباشرت تركيبها، بغية تخصيص برج مراقبة لجنود الاحتلال.

وتتواصل أعمال الحفر والبناء عند باب العامود لإقامة غرفتين للجنود، وتمت عملية البناء من الباطون والحجارة كما سيتم وضع الزجاج المقوى.

ويقوم جنود الاحتلال من خلال 3 منصات منصوبة في منطقة باب العامود بتوقيف الشبان وتحرير هوياتهم وتفتيشهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد كشفت أواخر العام الماضي عن "خطة إسرائيلية أمنية لباب العامود" ستغير البنية التحتية للباب من حيث الإضاءة وحركة المرور، ونصب 40 كاميرا للمراقبة، لمتابعة ما يحدث من كافة الجهات، إضافة إلى تكثيف عدد نقاط التفتيش بالقرب من الباب بشكل أساسي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاحتلال الإسرائيلي
#باب العامود
#القدس

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