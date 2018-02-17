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قوات الاحتلال تعتدي على خمسة فلسطينيين بالخليل

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 11:53

قوات الاحتلال تعتدي على خمسة فلسطينيين بالخليل
أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالضرب المبرح على خمسة شبان، في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الأشقاء براء عارف جابر (17 عاما)، ومحمد (14 عاما)، وعماد (21 عاما)، وعلاء منصور جابر (21 عاما)، وبهاء أبو رميلة التميمي (18 عاما)، أثناء تواجدهم أمام منازلهم في البلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وكدمات.

في السياق، سلمت قوات الاحتلال، اليوم المواطن زايد علي عطا خضيرات من بلدة الظاهرية، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاحتلال الإسرائيلي
#الخليل
#سعر
#حلحول

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