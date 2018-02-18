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مستوطنون يعتدون على سائق حافلة من القدس

تاريخ النشر: 18/02/2018 - 09:20

مستوطنون يعتدون على سائق حافلة من القدس
السائق صلاح أبو جمل
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

اعتدت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، على شاب فلسطيني يعمل سائقا لإحدى الحافلات في الخليل. وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرّض سائق الحافلة التابعة لشركة "إيغد" لاعتداء من قبل المستوطنين قرب مستوطنة "كريات أربع" في منطقة الخليل المحتلة.

وقال السائق صلاح أبو جمل من القدس المحتلة، إنّ الاعتداء أسفر عن إصابته بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتكررت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف المناطق المحتلة، مؤخرًا، إذ أقدم مستوطنون على اقتحام عدة بلدات، وتأدية طقوس تلمودية في مقامات فلسطينية تاريخية، وكتابة شعارات معادية للعرب على جدران المنازل، وتجريف أراض واقتلاع أشجار الزيتون وغيرها من الاعتداءات العنصرية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الخليل
#القدس
#الاستيطان
#اعتداءات المستوطنين

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