فتح معبر رفح ليوم لعودة العالقين بمطار القاهرة

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي، اليوم الإثنين، لعودة العالقين في مطار القاهرة الدولي، البالغ عددهم نحو 150 مسافرا.

وتفاقمت أزمة العالقين في مطار القاهرة الدولي منذ نحو أسبوعين، دون حلول بعد إغلاق معبر رفح البري بشكل مفاجئ الجمعة قبل الماضية.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود عن عزم السلطات المصرية فتح المعبر ليوم واحد فقط، ولا يشتمل إعادة العالقين بالعريش، والبالغ عددهم نحو 500 مسافر مغادرين وعائدين للقطاع.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اليوم عن موافقة الجهات المصرية على إعادة المواطنين الفلسطينيين العالقين في مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة في أقرب وقت مناسب لذلك.

وقالت إن أطقم السفارة ستباشر المختصة بالترتيب لتأمين عودة وصول المواطنين إلى قطاع غزة سالمين.

وأكد سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح استمرار التواصل والتنسيق حتى حل كافة القضايا العالقة للمواطنين الفلسطينيين

وكانت السلطات المصرية أغلقت في 9 شباط/فبراير الجاري معبر رفح بشكل مفاجئ، وقالت إنه جاء لدواعٍ أمنية، وذلك بعد فتحه في كلا الاتجاهين ليومين سابقين بعد إغلاق دام لأشهر بدعوى الأوضاع الأمنية في سيناء.

وينتظر الآلاف من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الأجنبية فتح المعبر للسفر من القطاع، وعادة لا تكفي المدة التي تحددها مصر لفتح المعبر ومرور كافة العالقين.