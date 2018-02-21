السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء بعد فتحه ليوم واحد

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية قررت "بشكل مفاجئ" إغلاق معبر رفح البري بعد فتحه ليوم واحد.

وقالت السفارة في بيان صحفي إن "السلطات المصرية أبلغتها بإغلاق معبر رفح البري بشكل مفاجئ"، (دون مزيد من التفاصيل).



وأوضحت السفارة في بيان، "تشكيلها خلية أزمة برئاسة السفير الفلسطيني دياب اللوح، لمتابعة سلامة المواطنين الفلسطينيين في الطريق الدولي، الممتد بين محافظة الإسماعيلية ومدينة العريش (شمال شرق)". وأكد على "سعيها لبذل كافة الجهود والاتصالات للحفاظ على سلامة المواطنين".

وأمس الثلاثاء، أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن القاهرة قررت فتح معبر رفح البري 4 أيام بدءًا من الأربعاء.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013 لدواعٍ تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

ويدير المعبر في الوقت الحالي حكومة الوفاق الفلسطينية، بعد أن تسلمته مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من حركة "حماس"، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في 12تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.