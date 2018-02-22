استشهاد فلسطيني بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال

استشهد الشاب ياسين عمر السرايدح (33 عاما) صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الذين قاموا باعتقاله من مدينة أريحا.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد الشاب ياسين عمر السراديح بعد اعتقاله من منزله من قبل قوات الاحتلال والاعتداء عليه بالضرب في مدينة أريحا، فجر اليوم.

وأبلغت سلطات عائلة المعتقل السراديح أريحا، باستشهاده بعد اعتقاله فجر اليوم، حيث أكدت عائلته بأنه تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله من منزله، وأنه لم يكن يعاني من أية أمراض.

وفجر اليوم الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال، 11 فلسطينيا خلال مداهمات واعتقالات طالت مدن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ويرفع استشهاد الأسير السراديح عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 213 شهيدا.

وفي تعقيبه على جريمةالاحتلال الإسرائيلي، قال مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد في تصريح لوسائل الإعلام إن استشهاد السراديح "جريمة قتل جديدة بدم بارد تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الذي أصبح يمارس أبشع الجرائم بحق أرضنا وشعبنا وأسرانا دون رادع دولي أو قانوني".

وفي السياق، حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد السراديح.

وقال قراقع في تصريح صحفي إن: "هذه جريمة وإعدام وقتل متعمد ارتكبه جنود الاحتلال بحق الشاب السراديح".

وأكد أن ذلك "يُعبر عن وحشية وإرهاب هؤلاء الجنود، الذين يتلقون أوامرهم مباشرة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، وهي تضاف الى الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والأسرى على وجه الخصوص".

وأوضح قراقع أنه سيتم تشريح جثمان الشهيد بعد استلامه من الاحتلال موافقة عائلته؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ولكشف حجم الجريمة التي ارتكبت بحقه.

أما المتحدث الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين" للدراسات الباحث رياض الأشقر فأوضح أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل السراديح، وقلبت محتوياته وحطمت جزءًا كبير منه، ثم اعتقلته وقيّدت يديه وعصبت عينيه، ونقلته عبر الآليات العسكرية إلى جهة مجهولة دون أسباب.

وذكر أن "الشهيد تعرض بعد اعتقاله مباشرة لضرب شديد ومبرح على يد جنود الاحتلال وفى المناطق العلوية من الجسد، الأمر الذي أدى إلى إصابته بحالة إغماء نقل على إثرها إلى المستشفى وأعلن عن استشهاده".

وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد السراديح نتيجة الضرب بقصد القتل دون مبرر، مطالبًا المؤسسات الدولية بفتح تحقيق في ظروف استشهاده ومحاسبة مرتكبي الجريمة.