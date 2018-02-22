ثلاثة من كبار قادة حماس ينضمون لوفد الحركة بالقاهرة

انضم ثلاثة من كبار قادة حركة حماس، مساء اليوم الخميس، إلى الوفد الذي يتواجد في العاصمة المصرية القاهرة منذ نحو أسبوعين، الذي يرأسه رئيس الحركة، إسماعيل هنية، ويضم عددًا من أعضاء المكتب السياسي.

وقال عضو الدائرة الإعلامية في حركة حماس، طاهر النونو، إن نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري، ورئيس منطقة الخارج في الحركة، ماهر صلاح، وزاهر جبارين (ثلاثتهم أعضاء مكتب سياسي) وصلوا إلى القاهرة، للانضمام إلى رئيس الحركة وأعضاء المكتب السياسي الموجودين فيها منذ عدة أيام، في زيارة وصفت بأنها الأطول للعاصمة المصرية.

ووصل الأحد الماضي ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي للحركة بالخارج، وهم: موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نصر، إلى القاهرة، للمشاركة في جدول أعمال وفد الحركة الذي يجري منذ عدة أيام لقاءات متعلقة بالتطورات السياسية والأوضاع في قطاع غزة إلى جانب ملف المصالحة.

وكان هنية وصل إلى القاهرة الجمعة قبل الماضية، على رأس وفد من قيادة الحركة في قطاع غزة، ضم إلى جانبه، خليل الحية نائب رئيس الحركة في القطاع، وعضوي المكتب السياسي فتحي حماد، وروحي مشتهى.

وتعد هذه أطول زيارة لقيادة حركة حماس إلى القاهرة، التقوا خلالها مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وآخرين من المسؤولين المصريين، وقادة وممثلي الأحزاب والنقابات والقيادات المصرية، إلى جانب لقاءات مع شخصيات أخرى، وبحثوا ملف المصالحة، ومجمل التطورات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وسبق أن قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية إن وفد حركته الموجود في القاهرة بحث خلال لقاءاته أربعة ملفات بحثا معمقا، وهي التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وملف المصالحة، إلى جانب العلاقة الثنائية على المستوى السياسي والأمني.

وتقول حماس إن الزيارة تأتي ضمن ترتيبات مسبقة، وبإطار جهودها للتشاور مع مصر للتخفيف عن أهل غزة، وفكفكة أزماتها المختلفة والتي أوصلت القطاع لحافة الهاوية.