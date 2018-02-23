حماس: نقل السفارة للقدس سيفجر المنطقة بوجه إسرائيل

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس، مساء اليوم الجمعة، إن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس سيفجر المنطقة في وجه إسرائيل، بعد إعلان مصادر أميركية نيتهم تدشينها مع الذكرى الـ70 للنكبة.

وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في بيان صحافي، إن "خطوة نقل السفارة الأميركية لن تمنح الاحتلال أي شرعية أو تغير في حقائق ووقائع القدس ومعالمها". وأضاف القانوع: "القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتنافى مع كل المواثيق الدولية بشأن القدس".

ووصف القرار الأميركي بأنه "استفزاز لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني".

وبدوره قال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن "استمرار المظاهرات الغاضبة في الضفة الغربية وقطاع غزة على القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال يعني أن شعبنا لن يمرر هكذا قرارات".

وأكد أن "القرارات الأميركية السابقة والمزمعة لن تغير الحقائق التاريخية لشعبنا، وأن القدس الكبرى ستبقى عاصمتنا الأبدية، وأن حدود المدينة ترسمها دماء شعبنا المنتفض".

وقال مسؤولون في البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن "وزير الخارجية، ريكس تلريسون، وقّع على الخطة الأمنية للسفارة الجديدة أمس".

ولاحقا، قال ترامب، اليوم الجمعة، إن نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى مدينة القدس "هو الصواب"، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها، في المؤتمر السنوي للمحافظين المنعقد اليوم، في ولاية ماريلند، المجاورة للعاصمة واشنطن، ولفت إلى قيام دولة أجنبية (لم يسمها) بممارسة ضغوط عليه لمنع نقل السفارة، قائلا "توسلوا إليّ قائلين: لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك".