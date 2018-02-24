انفجار بغزة والاحتلال يستنفر قواته على الشريط الحدودي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، شابين فلسطينيين تجاوزا الشريط الحدودي عبر السياج الأمني شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى جنوب البلاد، فيما سمع دوي انفجار بالقطاع تبعه إطلاق قنابل إنارة لجيش الاحتلال الذي استنفر قواته للمكان.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن شهود عيان أن " قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة فوق موقع "سريج" شرقي بلدة القرارة جنوبي القطاع وفي أجواء شرق خانيونس وسط تحركات للآليات العسكرية في "كيسوفيم والسريج".

وأفاد مواطنون بسماع دوي انفجار داخل الحدود شرقي بلدة القرارة وتصاعد للدخان، حيث تبعه إطلاق مكثف لقنابل الإنارة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استنفر قواته عند الشرطي الحدودي، دون الإفصاح عن سبب الانفجار.

كما ولوحظ تجمع لعدد كبير من جيبات الاحتلال مكان الانفجار الذي سمع على الشريط الحدودي شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس.