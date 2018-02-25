الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية بينهم قاصرون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد، أسفرت عن اعتقال ستة فلسطينيين زعمت سلطات الاحتلال أنهم ضالعون في نشاطات مناهضة لها أو حاولوا المس بالجنود في مواقع مختلفة.

ففي محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عادل خليل الشاعر والطفل محمود ذياب العمور بعد اقتحام منزليهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت آليات الاحتلال أحياء رأس الجورة ومحيط جامعة الخليل وشارع السلام، في وقت اقتحمت فيه قوة عسكرية أخرى منزل الشهيد سعد الأطرش بالمنطقة الجنوبية للمدينة وفتشته.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية واعتقلت طفلين وانتشرت في محيط بلدة عزون في القضاء.

وقال مواطنون إن دوريات الاحتلال جالت في شوارع المدينة وداهمت منازل واعتقلت كلا من: حامد محمد عدوان، ومحمد أحمد عدوان في الرابعة عشر من عمرهما.

وأضافوا كذلك أن جنود الاحتلال انتشروا في محيط بلدة عزون في القضاء ونصبوا حواجز عسكرية على مداخلها وشوشوا حركة السير.