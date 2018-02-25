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السجن المؤبد لفلسطيني أدين بقتل إسرائيلية

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 15:15

السجن المؤبد لفلسطيني أدين بقتل إسرائيلية
خاروف وحليمي (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على الشاب الفلسطيني محمد خاروف، بتهمة قتل ميخال حليمي، بموجب صفقة ادعاءات جاء فيها أن القتل كان على خلفية قومية، في حين لم توجه له النيابة هذه التهمة في لائحة الاتهام في البداية.

واشتملت لائحة الاتهام على بنود القتل العمد وغيرها من التهم الجنائية، دون أن تتطرق للقتل على خلفية قومية، لكن صفقة الادعاء شملت هذه التهمة وحكم عليها على أثرها، وقالت المحكمة إنها تقبل الصفقة مع وضع علامة سؤال عليها، ويضاف إلى السجن المؤبد دفع تعويضات بقيمة 258 ألف شيكل لعائلة حليمي.

وبحسب التحقيقات الأولية، قتل خاروف (30 عامًا) حليمي(29 عامًا) خلال فترة حملها، وكانت تجمعهما "علاقة شخصية"، وخلال جلسة المحكمة، قال رئيس القضاة إنه "في أعقاب صفقة الادعاء تم تقديم لائحة اتهام معدلة تمت إدانة المتهم بها والحكم عليها بحسبها، وبحسب لائحة الاتهام المعدلة، قرر المتهم قتل حليمي بعد مشادة كلامية وقعت خلال محادثة هاتفية بينهما".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد خاروف
#ميخال حليمي
#جريمة

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