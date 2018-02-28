الاحتلال يهدم منشآت زراعية بحزما ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيا في عمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما هدمت جرافات الاحتلال أسوارا ومنشآت زراعية ومحطات لتعبئة الوقود في بلدة حزما شمالي مدينة القدس المُحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه أنه اعتقل من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

ففي مدينة الخليل، أفاد مواطنون باعتقال الشاب حسام أبو صبحة من بلدة حلحول، إضافة إلى اعتقال الشاب أحمد إسحاق أبو سنينة من المدينة.

وفي بلدة تقوع شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من عيسى سامي جبريل، وزكريا أحمد جبريل، وعلي يوسف جبريل، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

أما في مدينة بيت لحم، فاعتقلت الشاب علي المصطفى الوحش بعد اقتحام منزله.

وفي السياق، قال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر، إن قوات الاحتلال اعتقلت من البلدة المسن ورجل الإصلاح علي مصطفى الوحش في الثمانينات من عمره، بعد دهم منزله وتفتيشه الواقع في منطقة البالوع وسط البلدة.

وزعم الجيش أنه عثر على أسلحة وذخيرة خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدة الخضر ببيت لحم، فيما وفرت قوات الاحتلال الحراسة للمستوطنين، حيث اقتحم نحو 1200 مستوطن تحت حراسة الجيش قبر يوسف في مدينة نابلس لأداء طقوس دينية.

وبساعات الفجر الأولى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حزما، وقامت بحملة مداهمة وتفتيش والتحقيق مع سكانها، فيما فرضت طوقا على البلدة وحاصرتها ووفرت الحماية التي عملت على هدم أسوارا ومنشآت زراعية ومحطات للوقود بزعم أنها شيدت دون تراخيص.

وتزامنت عملية الهدم، مع الحصار العسكري المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال على البلدة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق السكان في البلدة

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، وأفاد شهود بأنّ "قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين وشرعت بأعمال تفتيش في مركبات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة".

وفي ساعات متأخرة من الليل، تعرضت قوة من جيش الاحتلال لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين على حاجز العسكري بالقرب من رام الله، دون أن تقع أي إصابات.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن مسلحين أطلقوا النار على حاجز لقواتنا بالقرب من رام الله وتم العثور على عدد من فارغ الرصاص وتقوم قواتنا بعمليات تمشيط ولا يوجد أي خسائر.

وقالت التقارير إن قوة من جيش الاحتلال بدأت بالبحث عن مطلقين النار، وأنه "تم إغلاق المعبر لأسباب أمنية بعد الهجوم المسلح".