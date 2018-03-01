إصابة فلسطيني بسقوط قذيفة مصرية على منزل برفح

أصيب مواطن فلسطيني، بجراح طفيفة، اليوم الخميس، إثر سقوط قذيفة مدفعية مصرية على الجانب الفلسطيني من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة المواطن بجراح طفيفة عندما كان يمر قرب منزل مهجور في رفح.

وأدى سقوط القذيفة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنزل الذي كان خاليا من السكان قرب الحدود.

ونقل عن شهود عيان بإصابة مواطن تم علاجه ميدانيًا بجراح سطحية، بعد سقوط قذيفة مصرية جراء الأحداث الدائرة في سيناء، على منزل مهجور بالمخيم الحدودي.

ولفت الشهود إلى أن قذيفة أخرى سقطت بجوار نقطة أمنية فلسطينية على الحدود مقابل المخيم، دون وقوع إصابات.

ويسمع سكان رفح دوي انفجارات عنيفة بشكل مستمر نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش المصري والتنظيمات المسلحة في الجانب المصري من الحدود.