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الاحتلال يعتقل شقيقين من الخليل

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 09:15

الاحتلال يعتقل شقيقين من الخليل
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شقيقين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال خربة قلقس جنوب مدينة الخليل، واعتقلت الشقيقين صهيب "20 عاما"، وأنس عبد العظيم أبو تركي "22 عاما"، بعد تفتيش منزلهما والعبث بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قبل عدة أيام شقيق المعتقلين المذكورين، جبريل أبو تركي.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الخليل
#الاحتلال
#اعتقال

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