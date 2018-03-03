  2. فلسطينيات
  3. أخبار

لا نتائج لمفاوضات الأسرى الإداريين مع إدارة سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 14:04

لا نتائج لمفاوضات الأسرى الإداريين مع إدارة سجون الاحتلال
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن مفاوضات بين إدارة سجون الاحتلال، والأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة محاكم الاحتلال منذ منتصف الشهر الماضي، دون نتائج.

وقال قراقع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، إن هناك تهديدات للأسرى بأن من يرفض منهم المثول أمام المحاكم سيُحرم من الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤكدا أن الأسرى مستمرون في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وهددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام، في حال عدم تحقيق مطالبهم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عيسى قراقع
#الأسرى الإداريون
#سجون الاحتلال

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استشهاد المزارع أبو جامع متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
استشهاد المزارع أبو جامع متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

2018-03-03

شباط.. إعدام واعتقال للفلسطينيين عربدة للاستيطان والمستوطنين
شباط.. إعدام واعتقال للفلسطينيين عربدة للاستيطان والمستوطنين

2018-03-03

إصابة مزارع برصاص الاحتلال في غزة
إصابة مزارع برصاص الاحتلال في غزة

2018-03-03

الأكثر قراءة

توثيق: الاحتلال يستهدف زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع بقنبلة غاز

توثيق: الاحتلال يستهدف زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع بقنبلة غاز

2018-03-02
أوامر عسكرية بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين والنتيجة

أوامر عسكرية بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين والنتيجة "توبيخ وترقية"

2018-03-02
حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة

2018-03-02

"سَبِّحْ بحمد الهيئة": إنزال شيخ بالقوة عن المنبر بالسعودية

2018-03-02
القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في

القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في "مئة شعاريم"

2018-03-02