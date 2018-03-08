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اليوم العالمي للمرأة: محاضرة وتكريم عضوات هيئة غرفة الخليل

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 10:15

اليوم العالمي للمرأة: محاضرة وتكريم عضوات هيئة غرفة الخليل
من محاضرة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالتعاون مع جمعية أصدقاء المريض الخيرية في القدس ومركز بيتنا الخليل، محاضرة توعوية لعضوات الهيئة العامة للغرفة التجارية تحت عنوان "السلامة المنزلية"، كما تم تكريم المشاركات بمناسبة يوم المرأة العالمي على هامش المحاضرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الخميس.

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أضاف قراقع خلال حفل تكريم موظفات الهيئة ونادي الأسير لمناسبة يوم المرأة العالمي أن 62 أسيرة فلسطينية لا زلن يقبعن في سجون الاحتلال، من بينهن 8 جريحات، و10 قاصرات، و20 امرأة متزوجة، و3 أسيرات محتجزات بأوامر اعتقال إداري.
 

وفي كلمته الترحيبية، أكد رئيس الغرفة التجارية، المهندس محمد غازي الحرباوي، على "دعم الغرفة التجارية لصاحبات الأعمال وتقديم خدمات متميزة لهن من خلال وحدة صاحبات الأعمال في الغرفة التجارية والتي قامت بالتنسيق لهذه الفعالية".

وأكد على "ترحيب الغرفة التجارية بالأفكار والمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي بشكل عام ومجتمع صاحبات الأعمال بشكل خاص"، وقدم التهنئة للحضور بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وتناولت المحاضرة التي ألقتها مديرة المشاريع في جمعية أصدقاء المريض الخيرية، سهيلة حجازي، موضوع السلامة المنزلية والجوانب المتعلقة بها مثل الحوادث غير المقصودة في المنزل والحديقة المنزلية والحوادث الأكثر انتشارا مثل السقوط من علو والحروق والتسمم والجروح وغيرها وكيفية تجنبها والوقاية منها.

واختتمت الفعالية باحتفالية تكريمية للمشاركات في المحاضرة وذلك بمناسبة الثامن من آذار.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

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