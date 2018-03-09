انطلاق فعاليات أسبوع مقاومة "الأبارتهايد" الإسرائيلي

انطلق في مدينة رام الله، صباح اليوم الجمعة، سباق للدراجات الهوائية، ردا واحتجاجا على استضافة إسرائيل لسباق "طواف إيطاليا" في أيار المقبل.

ويأتي هذا السباق الذي دعت إليه حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، ضمن أولى فعاليات أسبوع مقاومة الاستعمار والفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين، وحمل عنوان "70 عاما من مقاومة النكبة المستمرة".

ونقلت وكالة "وفا" عن منسق حملة المقاطعة، محمود نواجعة، قوله إن عددا من المشاركين انطلقوا بدراجاتهم من رام الله، وصولا إلى قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، حيث هدم الاحتلال فيها أكثر من 33 منزلا لمواطنين منذ عام 2016.

وأوضح أن الهدف من إطلاق هذا السباق هو لفت أنظار العالم من أجل منع إقامة مارثون "طواف إيطاليا" الذي يعد ثالث أكبر سباق في العالم، ومن المقرر أن يقام هذا العام بتنظيم إسرائيلي في أيار المقبل، داعيا إلى عدم المشاركة فيه أو حتى إلى تغيير مكان تنظيمه ونقله إلى أي دولة أخرى من دول العالم.

وقال نواجعة إن "الاحتلال يهدف من وراء تنظيم المارثون إلى تبييض صورته أمام العالم، لذا ارتأينا من خلال أسبوع مقاومة (الأبرتهايد) لفرض عزلة على إسرائيل ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وحتى رياضيا".

وتحيي المئات من مدن العالم المناصرة للقضية الفلسطينية أسبوع مقاومة "الأبارتهايد" الذي سيستمر في فلسطين حتى 26 آذار/مارس الجاري، بغرض التعريف بالقضية الفلسطينية، وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة، فضلاً عن زيادة الدعم والانخراط في حركة مقاطعة إسرائيل من أجل الحقوق الفلسطينية.

وأكدت حركة المقاطعة أنه سيتخلل أسبوع مقاومة الاستعمار و"الأبارتهايد" في فلسطين تنظيم أنشطة بالتعاون مع أطر وشركاء حركة المقاطعة في فلسطين، ومحاضرات وورش داخل المدارس، إضافة إلى حملة نسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وسلسة ندوات ولقاءات حول أهمية محاربة التطبيع.