شهيد جنوب نابلس برصاص مستوطن

استشهاد الشاب أعيمر شحادة البالغ من العمر 22 عاما، مساء اليوم السبت، برصاص مستوطن في بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مواطن وصل بجراح حرجة للغاية الى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم للهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن شابا استشهد خلال إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأضاف جبريل أن "قوات الاحتلال احتجزت سيارة الإسعاف على حاجز حوارة جنوب نابلس وترفض السماح لهم بالمرور إلى مدينه نابلس".

بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس، إن الشاب أعمير عمر إبراهيم شحادة 22 عاما، أصيب برصاصة في الصدر أطلقتها مجموعة من المستوطنين ةقوات الاحتلال عليه بصورة مباشرة في المنطقة الشرقية من بلدة عوريف جنوب نابلس.

وأكد دغلس إصابة الفتى همام محمد صفدي 16 عاما، بجراح جراء إصابته بالرصاص الحي بقدمه.

وذكر دغلس أن هجوما شنه المستوطنون من مستوطنة "ايتسهار" على المنطقة الشرقيه من عوريف ثم تدخلت قوات الاحتلال وبدأت بإطلاق النار.

وفي سياق التطورات الميدانية، أصيب عشرات المواطنين مساء اليوم السبت، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي العشرات من القنابل اتجاه المواطنين في بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغريبة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن آليات عسكرية اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع، أدت إلى إصابة العشرات من المواطنين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال دون أن يبلغ عن اعتقالات.