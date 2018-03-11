  2. فلسطينيات
  3. أخبار

آلاف يشيعون جثمان الشهيد شحادة بنابلس

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 14:07

آلاف يشيعون جثمان الشهيد شحادة بنابلس
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

شيع آلاف الفلسطينيين بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد أعمير عمر شحادة (19 عاما) في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، ونقل الجثمان بسيارة إسعاف في يرافقها موكب من المركبات إلى منزل عائلة الشهيد لمواراته الثرى.

وطاف المشيعون شوارع البلدة رافعين الأعلام والرايات، وصولا إلى الساحة الرئيسية، وأدوا الصلاة على جثمانه، وسط هتافات تطالب كتائب القسام وقوى المقاومة بالانتقام لدماء الشهيد.

واستشهد شحادة بعد لحظات من إصابته برصاص الاحتلال مساء السبت، خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة عوريف، أصيب خلاله كذلك فتى آخر بجراح خطيرة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#شهيد
#نابلس
#الاحتلال
#عوريف
#مستوطنون

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يحاصر نابلس عسكريا ومواجهات في عوريف
الاحتلال يحاصر نابلس عسكريا ومواجهات في عوريف

2018-03-11

الاحتلال يحكم على 8 فلسطينيين بالسجن الفعلي وغرامات مالية
الاحتلال يحكم على 8 فلسطينيين بالسجن الفعلي وغرامات مالية

2018-03-11

دهسهُ مستوطن: إصابة خطيرة لفلسطيني بحزما ومواجهات بالمكان
دهسهُ مستوطن: إصابة خطيرة لفلسطيني بحزما ومواجهات بالمكان

2018-03-11

الأكثر قراءة

شهيد جنوب نابلس برصاص مستوطن

شهيد جنوب نابلس برصاص مستوطن

2018-03-10
ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخصا دهسا ويلوذ

ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخصا دهسا ويلوذ

2018-03-10
حالة الطقس: غائم جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة

2018-03-10
بالتزامن مع زيارة بن سلمان: لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة

بالتزامن مع زيارة بن سلمان: لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة

2018-03-10
70 عاما على النكبة: انفجار الغضب 1929 (10)

70 عاما على النكبة: انفجار الغضب 1929 (10)

2018-03-10