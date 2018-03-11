آلاف يشيعون جثمان الشهيد شحادة بنابلس

شيع آلاف الفلسطينيين بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد أعمير عمر شحادة (19 عاما) في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، ونقل الجثمان بسيارة إسعاف في يرافقها موكب من المركبات إلى منزل عائلة الشهيد لمواراته الثرى.

وطاف المشيعون شوارع البلدة رافعين الأعلام والرايات، وصولا إلى الساحة الرئيسية، وأدوا الصلاة على جثمانه، وسط هتافات تطالب كتائب القسام وقوى المقاومة بالانتقام لدماء الشهيد.

واستشهد شحادة بعد لحظات من إصابته برصاص الاحتلال مساء السبت، خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة عوريف، أصيب خلاله كذلك فتى آخر بجراح خطيرة.