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الاحتلال يحكم على 8 فلسطينيين بالسجن الفعلي وغرامات مالية

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 16:12

الاحتلال يحكم على 8 فلسطينيين بالسجن الفعلي وغرامات مالية
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أصدرت محكمتا الاحتلال في "عوفر" و"سالم" أحكاما بالسجن الفعلي على ثمانية معتقلين فلسطينيين وذلك لفترات متفاوتة، كما فرضت عليهم غرامات مالية، تراوحت قيمتها بين "2000-4000" شيكل، وفقا لما قاله نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد.

وبين نادي الأسير، في بيان، أن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت حُكما بالسجن الفعلي لمدة 26 شهرا، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 4000 شيكل، بحق المعتقل صابر العبيات، كما حكمت على المعتقل وائل رياض ادعيس لمدة 24 شهرا، وغرامة مالية بقيمة 4000 شيكل.

كما أصدرت أحكاما على كل من قصي عمر صبيح لمدة 15 شهرا، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، وعمر موسى قوار لمدة 11 شهرا، وغرامة بقيمة 3000 شيكل، وشريف تيم لمدة عشرة أشهر، وغرامة بقيمة 2000 شيكل، ومحمد نعمان جبرين لمدة سبعة أشهر، وغرامة بقيمة 2000 شيكل.

في السياق، أصدرت المحكمة العسكرية في "سالم" أحكاما بالسجن الفعلي على حسن طارق صبري وذلك لمدة تسعة أشهر، وغرامة بقيمة 2000 شيكل، وحذيفة أبو بشارة لمدة عشرة أشهر، و3000 شيكل كغرامة مالية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عوفر
#محكمة الاحتلال
#أسرى فلسطينيون
#غرامات مالية

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