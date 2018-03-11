340 جامعيا فلسطينيا في سجون الاحتلال

تحوي سجون الاحتلال الإسرائيلي، 340 طالبا جامعيا فلسطينيا، وفقا لما قاله وزير التربية والتعليم الفلسطيني، صبري صيدم، اليوم الأحد.

واستنكر صيدم خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حول "الانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات التعليمية"، اقتحامَ قوة خاصة من المُستعربين لحرم جامعة بيرزيت، الأربعاء الماضي، واعتقال عمر الكسواني رئيس مجلس طلبة الجامعة.

ووصف اعتقال الكسواني بـ"العربدة غير المسبوقة، وانتهاك للجامعة وللصحافة بتقمصهم شخصيات صحفية"، مُضيفا: "كدنا نعيش مجزرة داخل أسوار الجامعة إثر إطلاق القوة الإسرائيلية النار داخل الحرم خلال عملية الاعتقال(...) هذا إرهاب دولة منظم وغطرسة لا سابق لها".

ودعا الاتحاد الدولي للجامعات والهيئات الدولية والمؤسسات البرلمانية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات، مبينا أن "دولة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف التعليم الفلسطيني".

ولفت صيدم، إلى أن المدارس الفلسطينية أيضا تشهد اعتداءات بشكل دائم من قبل جيش الاحتلال، مُشيرا إلى أن 9 من طلاب المدارس استُشهدوا خلال العام 2017، وأصيب 603، وما يزال نحو 311 طالبا من مختلف مدارس الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية رهن الاعتقال.

وذكر أن 95 مدرسة تعرضت لاعتداءات الاحتلال بواقع 352 اعتداءً، تنوعت ما بين اقتحام وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت وإلحاق الخسائر المادية بها وتعطيل الدوام سواء بشكل كلي أو جزئي وإصدار الإخطارات بحق المدارس.

وكانت قوة خاصة من المُستعربين، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اختطفت رئيس مجلس الطلبة في جامعة بير زيت، عمر الكسواني من داخل حرم الجامعة، عصر يوم الأربعاء الماضي، حيث اقتحمت القوة الحرم الجامعي متخفية بزي الطلبة، ليتبعها اقتحام لآليات وجنود لحمايتهم، حيث كان الكسواني يجلس بالقرب من مقر مجلس الطلبة، القريب من المدخل الغربي للجامعة.