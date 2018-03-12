الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت محامي الهيئة محمد محمود، مساء اليوم الإثنين، أنها ستقوم بتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح "33عاما" من أريحا، خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأوضح المحامي محمود أن النيابة الإسرائيلية قررت اليوم عدم الاعتراض على تسليم جثمان السراديح، وذلك قبل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية المقررة بعد غد الأربعاء للنظر في التماس هيئة شؤون الأسرى والمقدم قبل 20 يوما للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد.

يُذكر أن قوات الاحتلال، أقدمت على إعدام الشهيد ياسين السراديح قبل ثلاثة أسابيع، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.

في السياق، صادقت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات وفرض شروط على جنازاتهم من قبل "قائد المنطقة" في الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الاحتلال.

وبحسب مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، سيكون بمقدور الشرطة عرقلة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، إذا ما توقعت بزعم وجود مظاهر تضامن مع القتيل أو العملية، خلال الجنازة.

ويمنح القانون المعدل، قائد المنطقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، بزعم "ضمان تشييعهم دون اضطرابات".