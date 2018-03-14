الرجوب يطالب حماس بتقديم استنتاجاتها حول محاولة اغتيال الحمد الله

طالب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، حركة "حماس"، بتقديم استنتاجاتها حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، التي وقعت في غزة، إذا كانت "بريئة".

وحمَّل الرجوب حماس، مسؤولية هذا العمل، الذي وصفه بأنه عار في جبين من قام به ومن يصمت عنه.

وقال: "إذا كانت حماس بريئة فلتقدم لنا استنتاجاتها، لأن التفجير وقع في منطقة تخضع لسيطرتها الدقيقة".

ودعا حماس إلى الإعلان فورا عن إنهاء ما سمّاه بـ"الانقلاب"، و"الإقرار بحق حكومة الوفاق في تولي كافة سلطاتها ومسؤولياتها في قطاع غزة".

ورأى الرجوب أن محاولة الاغتيال "سابقة تنطوي على رسائل ومضامين بحاجة إلى تحليل ودراسة"، مؤكدا أن "حركة فتح تدرس الموقف بعيدا عن ردود الفعل العاطفية".