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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا ويحاصر قرى نابلس

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 08:39

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا ويحاصر قرى نابلس
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت نحو (15) مواطنا، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتل، فيما فرضت طوقا أمنيا على بعض القرى في قضاء نابلس، ونصبت حواجز عسكرية على الطرقات الرئيسية بين البلدات الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال مداهمات بمدينة نابلس، وذكر مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من أحياء المدينة، وشرعت بحملات دهم وتفتيش للمنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، في أعقاب وقوع انفجار غامض بمحيط معسكر حوارة المجاور للبلدة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال شرعت بعمليات تمشيط على أطراف البلدة استمرت عدة ساعات، كما فرضت إجراءات مشددة على حاجز حوارة.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال شرعت بعمليات تمشيط على أطراف البلدة استمرت عدة ساعات، كما فرضت إجراءات مشددة على حاجز حوارة.

واعتقلت كلا من الأسير المحرر أحمد عبد الفتاح النقيب وشاكر الترتير والأسير المحرر محمد ناجح سمارة من حي المساكن الشعبية، والأسير المحرر محمد وليد مشعل من البلدة القديمة، وأحمد مرعي من الجبل الشمالي، والشاب بهاء حسن طقطوق من حي الضاحية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الضفة الغربية
#اعتقال
#حواجز عسكرية
#نابلس

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