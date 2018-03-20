اللبن الشرقية: الاحتلال يقمع طلبة المدارس بالغاز المدمع

أصيب العشرات من طلبة مدارس اللبن الشرقية جنوب نابلس، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي تجاههم، وذلك أثناء توجههم إلى مدارسهم الواقعة على شارع رام الله– نابلس الرئيسي.

وهاجمت قوات الاحتلال الطلبة، في محاولة لمنعهم من التوجه إلى مدارسهم، كما هاجمت الأهالي المتوجهين إلى أعمالهم خارج القرية، واعتدت على عدد من السائقين، وقامت بحجزهم، بعد نصب حاجز على مدخل القرية.

كما واحتجزت قوات الاحتلال شابا من قرية اللبن الشرقية، واعتدت عليه بالضرب، ولكن تدخل الأهالي حال دون اعتقاله.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين من مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرقا، واعتقلت الشاب أحمد عادل مرشود، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وأضافوا أن تلك القوات اعتقلت المواطن سعيد محمد سليمان (44 عاما)، الليلة الماضية، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري جنوبا، وهو من سكان مدينة طوباس.