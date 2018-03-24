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بظل التهديد الإسرائيلي.. مناورات دفاعية للقسام بغزة الأحد

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 17:39

بظل التهديد الإسرائيلي.. مناورات دفاعية للقسام بغزة الأحد
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

بالتزامن مع تصاعد حدة التصعيد ولغة التهديد والوعيد التي تعتمدها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والتحذيرات من مواجهة عسكرية شاملة مع قطاع غزة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، عن إجرائها مناورات دفاعية في القطاع صباح الأحد.

وقالت القسام في بيان مقتضب عممته على وسائل الإعلام، إن المناورات التي تعتبر الأولى من نوعها تحمل اسم "الصمود والتحدي"، ومخطط لها مسبقًا.

وذكرت الكتائب أنه "سيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها القسام أو أي فصيل من فصائل المقاومة في غزة عن مناورات دفاعية في القطاع، وتأتي المناورات العسكرية للقسام في ظل حملة التهديد الاسرائيلي المستمرة ضد قطاع غزة.

ويأتي إعلان القسام عن المناورات بعد سلسلة مناورات أجراها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، كانت إحداهما مع الجيش الأميركي، استعدادًا لأي مواجهة على الجبهات المختلفة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القسام
#حماس
#غزة
#تهديد
#تعصيد
#مناورات

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