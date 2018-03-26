اعتقال 43 فلسطينيا والاحتلال يستنفر عشية "الفصح العبري"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 43 فلسطينيا، خلال عمليات دهم واقتحام في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما استنفر الجيش قواته وعزز من وحداته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عشية "الفصح العبري" في نهاية الأسبوع والذي يتزامن مع فعاليات ومسيرات يوم الأرض.

وزعم جيش الاحتلال ضبط والعثور على أسلحة ووسائل قتالية خلال عمليات المداهمة والتفتيش في بعض المنازل.

في القدس وإلى جانب حملة الاعتقالات والدهم والتفتيش للمنازل، عززت الشرطة من تواجدها العسكري في المدينة المحتلة، خشية من تنفيذ عمليات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية خلال احتفالات "الفصح العبري".

ونشرت الشرطة وحداتها الخاصة وشرطة "حرس الحدود" في شوارع وطرقات المدينة ومداخلها وبأزقة البلدة القديمة، وسيرت الدوريات الراجلة والمحمولة، ونصبت الحواجز العسكرية والمتاريس الحديدية، تحسبا لأي طارئ.

في الضفة الغربية، دفع الجيش بتعزيزات إضافية لوحدات وكثف من نصب الحواجز العسكرية على المحاور والطرقات الرئيسية الموصلة بين البلدات الفلسطينية، فيما نصبت الحواجز على مداخل بعض القرى والمدن، وأجرى الجنود تفتيشات وتدقيق في هوية المسافرين.

وفي سياق الاستنفار الأمني، واصل الجيش حملة الاعتقالات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال مداهمات في مدينة جنين وبلدة اليامون في القضاء.

وقال مواطنون إن عدة آليات عسكرية داهمت المدينة واعتقلت الشاب عدي بعجاوي والأسير المحرر مهدي أبو الحسن وفتشت منزليهما.

وأشاروا إلى مداهمة منزل المواطن وليد إبراهيم فريحات في بلدة اليامون وتفتيش ورشة دراجات نارية تابعة له في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين بينهم امرأة وزوجها في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة. وهم: آمنة محمود، وزوجها باسل محمود، ومؤمن محمود، ومأمون محمود، وهيثم شادي عبيد، وشقيقه حسين عبيد، ومحمد أحمد عطية، وداوود يوسف عطية.

ومن بلدة عناتا شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال عدي رائد النمر الجمزاوي، ووليد وجيه النمر الجمزاوي، وأحمد أكرم الياسيني.

واعتقلت قوات الاحتلال من قلقيلية كلا من: حمادة أمين شعث، ومحمد نائل سلمى، ومحمود قطاوي، فيما اعتقلت من مخيم الدهيشة في بيت لحم عبد الله نايف، ومن الخليل إيهاب نعمان الرجبي.