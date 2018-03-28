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ترسيخا للاستيطان: الاحتلال يعبث بموقع أثري ويمنع شقّ طريق بالضّفة

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 19:17

ترسيخا للاستيطان: الاحتلال يعبث بموقع أثري ويمنع شقّ طريق بالضّفة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، لوحات إرشادية في الموقع الأثري في سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق نار كثيف وشرعت بإزالة لوحات إرشادية؛ وضعتها البلدية باللغتين العربية والإنجليزية، لمساعدة الزوار والسياح للاستدلال على المواقع الأثرية في البلدة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال؛ كانت قد هددت البلدية بإزالة هذه اللوحات الإرشادية ما لم تقم بإضافة اللغة العبرية إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

وتتعرض بلدة سبسطية، لا سيّما المواقع الأثرية، لاعتداءات متكررة فيها من قبل الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان آخرها قيام الاحتلال أمس الثلاثاء بأعمال تجريف في تلك المنطقة.

على خط موازٍ، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدية الخضر جنوب مدينة بيت لحم، من شق طريق زراعي.

وقال مُنسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، إن قوات الاحتلال منعت العمل في شق طريق زراعي في منطقة "أم ركبة"، والذي تعمل البلدية لجعله بديلا عن المدخل الرئيسي للبلدة الذي أغلقته سلطات الاحتلال قبل حوالي عامين، بحجة عدم الترخيص.

ملف خاص | يوم الأرض

#الضفة المحتلةـ الاحتلال
#موقعي أثري فلسطيني
#سبسطية
#شق طرق
#بيت لحم
#الخضر

من عرب 48

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