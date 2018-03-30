غزة: جماهير خان يونس تُشيّع جثمان الشهيد سمور

شيّعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين، بعد ظهر اليوم الجمعة، جثمان شهيد لقمة العيش؛ المزارع عمرو سمور (30 عاما) الذي قضى فجرا بقصف مدفعي إسرائيلي.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وأديت صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد حمزة في البلدة، قبل ان يوارى الثرى في مقبرة العائلة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، في قطاع غزة، فجر اليوم، استشهاد المزارع عمر سمور ، وإصابة آخر نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة البركة شمال شرق خانيونس.